No se esperaban grandes anuncios en este terreno y no los hubo, o hubo pocos e imprecisos. Anticipó que enviará un proyecto para reanimar la actividad petrolera, empezando por Vaca Muerta. También reafirmó señales a la minería. Más amplia fue la ratificación del impulso a un Consejo Económico y Social. Fueron títulos, cuyos textos esperará ahora el Congreso. Más explícito aunque sin dar cifras y rubros fue al confirmar que avanzará con mayores retenciones a exportaciones de origen rural. Es un tema que tensa la cuerda con el sector y que está en conversaciones con la Mesa de Enlace. El punto es si será sólo la soja y, más de fondo –interrogante no sólo económico-, cuánto aportaría al Estado en recaudación y cuál sería su objetivo o sentido político.