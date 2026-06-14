Gracias a la acumulación de reservas, el optimismo de los inversores está en su punto más alto desde que gobierna Milei

Esta ilustración muestra una bóveda bancaria abierta con oro y dólares junto al logo del Banco Central de la República Argentina y un gráfico que simboliza el crecimiento de las reservas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las exigencias de los mercados y también del FMI al Gobierno era avanzar con la política de acumulación de reservas. El equipo económico tomó nota y actuó en consecuencia. Los más de USD 10.000 millones comprados en lo que va del año llevaron al riesgo país a perforar los 450 puntos y al índice de acciones líderes a su máximo anual, superando el equivalente a los 2.200 dólares.

Aunque las reservas netas siguen en terreno negativo, lentamente se va fortaleciendo el balance del Central. Hoy el Gobierno está mejor preparado para enfrentar una crisis cambiaria como la del año pasado. Y un informe presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, enfatizó que además de los dólares que se están comprando hay otros USD 22.000 millones de fondos precautorios: allí suma el margen del Central para vender dólares futuro, la activación de los swap de monedas y futuros préstamos de bancos internacionales con garantías del Banco Mundial.

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El mensaje al mercado es claro: esta vez la posible turbulencia electoral no tomará de sorpresa al Gobierno, como sucedió el año pasado. En octubre de 2025 fue el Tesoro americano quien actuó de bombero para estabilizar el tipo de cambio. La idea ahora es actuar de manera preventiva y evitar que se desate el incendio.

Moody's se sumaría a las mejoras de rating que ya anunciaron Fitch y Standard & Poor's REUTERS/Luisa González

Tanto Fitch como Standard and Poor’s le subieron la nota a la deuda argentina sacándola de la “C”. Y en breve hará lo propio Moody’s. La razón principal de esta medida es justamente la compra de reservas que viene llevando adelante el Central. Obviamente también se valora la continuidad del superávit fiscal.

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Con un nivel de riesgo país de 437 puntos, el cierre del viernes, el Gobierno podría aspirar a una colocación de bonos en dólares en el mercado internacional a una tasa de entre 8,5%. 9% anual. Pero lo más probable es que apunte a un descenso mayor. Si el indicador fuera a niveles de 350 puntos, por ejemplo, sería posible conseguir financiamiento a menos del 8% anual. De esta forma, el riesgo que presenta la deuda soberana terminaría en niveles similares al que hoy tienen las empresas.

La acumulación de reservas ataca varias situaciones simultáneamente. Por un lado, le da al Gobierno mayor cobertura en caso de presión cambiaria. Se trata de un paso que ya dieron todos los países de la región, que justamente presentan dos características: tipos de cambio muy estables e inflación de un dígito hace por lo menos 20 años.

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Tanto Fitch como Standard and Poor’s le subieron la nota a la deuda argentina sacándola de la “C”. Y en breve hará lo propio Moody’s.

Pero el otro aspecto destacado es que acerca a la Argentina a la emisión de deuda internacional. En caso de suceder sería la primera emisión desde 2018. Acceder a los mercados internacionales permitiría a su vez acumular más reservas. Los futuros pagos de deuda se podrían realizar renovando vencimientos en los mercados en vez de usar dólares propios, lo que implicaría el inicio de un círculo virtuoso.

Riesgo país y humor social

Aunque no existe una encuesta sobre el “humor social” de los mercados, el riesgo país es lo que mejor se aproxima. Y representa en definitiva el grado de confianza que tienen los inversores respecto a un gobierno. En el caso de Argentina, el viernes este indicador llegó a su nivel más bajo, lo que se refleja en el mayor precio de los bonos argentinos en los últimos años.

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No sucede lo mismo con los índices que reflejan la confianza del Gobierno entre los propios argentinos. Los últimos estudios marcan una situación distinta. El grado de aprobación del Gobierno está lejos de sus máximos. Pero aún así Milei conserva alrededor de un tercio de apoyo que luce muy consolidado.

La baja del riesgo país no se traduce necesariamente en la confianza del consumidor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los mercados la evolución de estos índices también resultan relevantes. Al final del día lo que quieren saber los inversores es qué chances reales tiene Milei de conseguir una reelección. Por eso, los indicadores de satisfacción en el Gobierno serán cada vez más relevantes en los próximos meses.

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El grado de aprobación del Gobierno está lejos de sus máximos. Pero aún así Milei conserva alrededor de un tercio de apoyo que luce muy consolidado

La última encuesta de la Universidad San Andrés arrojó resultados discretos para el oficialismo. La aprobación del gobierno de Javier Milei cayó levemente al 35%, mientras que la desaprobación subió al 61%.

Aunque no parece demasiado alentador, por otra parte muestra que existe un núcleo duro que respalda al Presidente. Se trata de un nivel significativo que si se mantiene le permitirá dar pelea en las futuras elecciones presidenciales.

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La oposición ... y Adorni

Por otra parte, ningún dirigente opositor logra capitalizar el rechazo a Milei, más allá de la mejor imagen que presentan dirigentes como Myriam Bregman, Axel Kicillof o la propia Cristina Kirchner.

La marcha de la economía será casi sin lugar a dudas lo que defina si el Gobierno puede obtener un mayor respaldo popular. Por supuesto que el “caso Adorni” no le juega a favor, pero difícilmente resulte algo decisivo para las elecciones del 2027. Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron en 2019 cuando el video de los bolsos con 6 millones de dólares de José Lopez en la puerta de un convento todavía estaba fresco.El interrogante sigue siendo cuándo los buenos números macro y la baja del riesgo país llegarán al bolsillo. Aunque el consumo sigue frío, hay una certeza: con una macro ordenada es mucho más probable que la actividad repunte.

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El "caso Adorni" se prolonga y el costo político para el gobierno es cada vez mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al contrario, el desorden fiscal y monetario lleva a recuperaciones de bajo vuelo, como le sucedió al kirchnerismo e incluso también a Mauricio Macri. Con el sector energético y el agro volando, ahora las miradas apuntan a los rezagados del modelo, es decir construcción, industria manufacturera y comercio minorista.

Inflación en baja

La nueva baja de la inflación al 2,1% en mayo abre expectativas respecto a una gradual mejora de los salarios en los próximos meses. Se trata de un dato clave que permitiría una mejora de la demanda. Lenta, pero mejora al fin.

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Los jubilados, que indexan con inflación pasada, tendrán una recuperación a partir del tercer trimestre por supuesto siempre desde niveles muy bajos.

El crédito, luego del pico de mora registrado en el primer trimestre, también empezará a repuntar pero lo hará de manera mucho más gradual. “El proceso de reemplazo de los préstamos bancarios al Estado por el sector privado ya sucedió entre 2024 y 2025. Ahora, la expansión crediticia será mucho más pausada porque depende de cómo aumente la capacidad prestable de las entidades”, explicó el titular de la Asociación de Bancos Argentina (Adeba), Javier Bolzico.

Javier Bolzico, de Adeba, y el mensaje de los bancos al gobierno

La baja de las tasas de interés, por lo pronto, llegaron a los préstamos a las empresas. El descuento de echeqs, por ejemplo, presenta tasas del orden del 25% anual. En cambio, sacar un préstamo personal o refinanciar la tarjeta de crédito sigue por encima del 100%. Claudio Cesario, titular de la cámara bancaria que agrupa a las entidades extranjeras (ABA) apuntó al peso de los impuestos. “Un crédito que tiene una tasa del 70% anual puede llegar al 120% no solo por los impuestos nacionales, sino por los provinciales y las tasas municipales. Los intendentes dicen que gravan a los bancos con ingresos brutos o tasas de higiene, pero en realidad lo paga el cliente”.

Los segundos semestres gozan de mala fama desde aquella promesa incumplida de Mauricio Macri. Pero esta segunda parte del año presenta un panorama promisorio: tasas de interés más bajas, desinflación, recuperación gradual del salario, continuidad de las compras del Central y una eventual apertura del mercado internacional para emisión de deuda pueden darle un impulso a la economía. No será crecimiento a tasas chinas, pero sí lo suficiente para apuntalar una recuperación del mercado interno y mejorar las chances electorales del Gobierno.