De vuelta en Santa Fe, la acusación sorprende con fuerza a uno de los ex empleadores del operario. "Flaco, me parece que te equivocás. Acá era excelente, impecable. Un muy buen trabajador", dice: "Anduvo por acá el último verano, vino a una fiesta de la fábrica. Si es amigo del vidriero o el gasista ese no lo sé." El ex jefe le ofrecío trabajo el año pasado, tiempo antes de la redada en el hotel Las Naciones: "Me había dicho que sí, le iba a pagar más, mejor puesto. Y después me dijo que no, echó marcha atrás. Le había salido, me dijo, algo en Mendoza."