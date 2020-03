Los peritos forenses, sin embargo, no pudieron determinar si la menor fue víctima de un ataque sexual ya que las quemaduras en la zona genital no permitieron obtener evidencia suficiente para probarlo. Sergio Ramón Oliveira, de 22 años, detenido por el crimen, también habría quemado ropa suya y de la víctima, en un posible intento de ocultar los rastros de un presunto abuso. La autopsia sí pudo demostrar, no obstante, que la niña intentó defenderse de la agresión, lo cual coincide con los rasguños en el cuerpo de Oliveira y podría fortalecer la hipótesis de un ataque sexual.