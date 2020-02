“Hola, no sabés lo que me pasó. Mi tío me tocó...”, le contó V., de 12 años mediante un audio de WhatsApp a una compañera de colegio sobre los abusos sexuales a los que la sometía un pariente cercano. Se trataba de Leandro Sebastián Martínez, contador de 43 años, esposo de una prima de su papá, a quien ella llamaba “tío”.