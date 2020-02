Así, ambas salieron del aula: “Una vez que salimos del aula me contó que el fin de semana que había pasado fue a dormir a la casa del primo de su papá”, relató la acompañante sobre lo que sería en la causa el primer episodio, que se conoce en la causa como “hecho número I”. Así, aseguró la acompañante, le dio aviso al gabinete psicopedagógico del colegio. Luego, dijo, llamó a los padres de la menor. “Ellos me dijeron que sabían algo, que no era que no le creían pero que querían ver bien qué pasaba, que la mujer de su primo estaba embarazada -en referencia a Martínez- y le había costado un montón quedar embarazada, no querían hacer lío”. El colegio, continuó, “informó al Servicio local”. La menor le volvería a mencionar el episodio: “El tema del primo del papá lo cuenta frecuentemente”.