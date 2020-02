“En un momento veo a dos chicos que estaban alterados, molestos y que nos incitaban a pelear. Los intento calmar y ahí es cuando recibo golpes de puño, piñas. Me trato de defender y hablo con uno de los agresores. Le digo ‘no nos sirve pelearnos, nos van a echar a los dos’, a lo que este sujeto me dijo ‘El problema no es con vos, es con tu amigo, me voy a quedar a esperarlo’ ”, declaró T. D. ante la fiscalía.