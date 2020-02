“Por favor, me están robando, me están robando” , alcanzó a decir con desesperación la joven. De repente el diálogo se interrumpió y solo se escuchó de fondo el ruego de la víctima: “Por favor, no me hagan nada. Llevate lo que quieras, el auto, de verdad”, le dijo a los tres ladrones armados que ingresaron a su vivienda del barrio porteño de Versalles.