El Salvador

Auxiliar contable detenido en El Salvador tras apropiarse de cheques y falsificar firmas

Trabajador fue detenido por la policía acusado de aprovechar su posición en una empresa para sustraer varios cheques y cobrar uno de ellos por USD 4,150 mediante la falsificación de una firma autorizada

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Hombre sin rostro guarda un cheque en el bolsillo interior de su saco negro; en la mesa hay una pila de documentos, un bolígrafo y una taza de café.
La Policía de Santa Ana capturó a Elías Vladimir C., auxiliar contable de 38 años acusado de hurtar cheques de una empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre que trabajaba como auxiliar contable en una empresa en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador, fue capturado tras aprovechar su posición para apropiarse de cheques, según informaron las autoridades locales. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este miércoles que Elías Vladimir C., de 38 años, fue detenido luego de cobrar un cheque por USD 4,150 tras falsificar la firma correspondiente.

Según confirmó la institución policial, la investigación se inició tras la denuncia de la empresa afectada, que notó movimientos irregulares en sus finanzas. El reporte indica que el ahora capturado desempeñaba funciones administrativas relacionadas con la contabilidad, lo que le permitía acceder a documentos bancarios y cheques de la compañía.

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El individuo intentó cobrar uno de los cheques sustraídos, falsificando la firma autorizada.

El acusado cobró un cheque por USD 4.150 después de falsificar una firma autorizada, según la Policía. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
El acusado cobró un cheque por USD 4.150 después de falsificar una firma autorizada, según la Policía. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

“El hombre se desempeñaba como auxiliar contable en una empresa y aprovechó su cargo para hurtar varios cheques. Este día cobró uno por USD 4,150, falsificando la firma”, indicó la PNC.

Decomiso de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos en operativo policial

Durante el operativo de captura, la Policía decomisó USD 5,580 en efectivo, así como otros bienes que, según la investigación, podrían estar relacionados con actividades ilícitas. De igual manera, entre los objetos incautados figuran 14 tarjetas de crédito y débito, tres relojes inteligentes (smartwatch), seis teléfonos celulares de diferentes gamas, dos computadoras portátiles, una tableta, dos dispositivos iPad, cuatro memorias USB y cuatro tarjetas microSD.

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Las autoridades señalaron que estos artículos serán examinados para determinar su procedencia y su posible vínculo con otros hechos similares.

De acuerdo con el informe oficial, la detención de Elías Vladimir C. responde al delito de hurto, y el caso será remitido al Ministerio Público para el respectivo proceso judicial. Las autoridades destacaron la importancia de mantener controles internos estrictos en las empresas, especialmente en áreas sensibles como la contabilidad y el manejo de documentos bancarios.

“El mensaje es claro: si intentás llevarte lo que no te pertenece, terminarás en la cárcel. Pensalo bien”, señaló la Policía en sus redes sociales. Este tipo de delitos, que involucran el abuso de confianza y el acceso privilegiado a recursos empresariales, ha motivado a las autoridades a reforzar la vigilancia en el sector privado.

Vista de la espalda de un hombre con uniforme azul oscuro y gorra. La palabra "POLICIA" bordada en letras amarillas se observa en su espalda. Fondo oscuro y borroso.
Durante el operativo, la Policía decomisó USD 5,580 en efectivo, 14 tarjetas, seis celulares, computadoras, iPad y cuatro tarjetas microSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación continuará para establecer si existen otros implicados o si Elías Vladimir C. participó en hechos similares en el pasado. El caso también ha puesto sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de prevención de fraudes internos en las empresas de la región.

La Policía instó a las entidades empresariales a denunciar cualquier irregularidad y a revisar sus protocolos internos para evitar incidentes de esta naturaleza. Según los registros del caso, la rápida actuación policial permitió recuperar parte de los fondos sustraídos y evitar que el acusado pudiera disponer de más recursos de la empresa.

Al cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado la existencia de otros afectados directos, aunque no descartan que la investigación pueda ampliarse en los próximos días.

El caso ha generado atención entre la comunidad empresarial de la zona por el método empleado y los bienes incautados al detenido.

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