República Dominicana

República Dominicana activa despliegue inmediato de rescate hacia Venezuela tras devastadores sismos

Tras los dos fuertes sismos registrados el día de ayer 24 de junio en Venezuela, el presidente dominicano Luis Abinader anunció el envío inmediato de unidades de rescate de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades venezolanas

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Contingentes especializados de las Fuerzas Armadas dominicanas parten a tempranas horas de este jueves para unirse a las labores de salvamento en las zonas afectadas por los sismos.
Contingentes especializados de las Fuerzas Armadas dominicanas parten a tempranas horas de este jueves para unirse a las labores de salvamento en las zonas afectadas por los sismos.

Tras los dos potentes terremotos que sacudieron el norte y centro de Venezuela, el Gobierno de la República Dominicana ha reaccionado de manera inmediata activando sus protocolos de ayuda humanitaria internacional. El presidente dominicano, Luis Abinader, informó el envío inminente de contingentes especializados para sumarse a las labores de emergencia en territorio venezolano.

A través de un comunicado oficial emitido tras sostener una conversación directa con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el mandatario expresó el profundo dolor del pueblo dominicano ante esta catástrofe natural.

“Acabo de conversar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle, en nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por el devastador terremoto”, manifestó.

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El plan de contingencia dominicano contempla la salida, desde tempranas horas de este jueves 25 de junio, de aeronaves y equipos técnicos especializados en búsqueda, salvamento y atención médica de emergencia pertenecientes a las Fuerzas Armadas dominicanas.

Estas unidades cooperarán codo a codo con el personal de Protección Civil y los cuerpos médicos locales que se encuentran desbordados ante el colapso de múltiples infraestructuras críticas. El mandatario concluyó enviando un mensaje de fe y aliento: “Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todo el pueblo venezolano en estas horas tan difíciles”.

El presidente Luis Abinader anunció el envío inmediato de brigadas de rescate de las Fuerzas Armadas hacia Venezuela tras conversar con la mandataria interina Delcy Rodríguez.
El presidente Luis Abinader anunció el envío inmediato de brigadas de rescate de las Fuerzas Armadas hacia Venezuela tras conversar con la mandataria interina Delcy Rodríguez.

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Uno de los primeros en anunciar un despliegue de gran envergadura fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño puso a disposición de la cancillería un equipo conformado por 300 rescatistas y paramédicos de élite, acompañados por 50 toneladas de equipo de salvamento, medicamentos esenciales e insumos de primera necesidad listos para aterrizar en Caracas.

Desde Costa Rica, la presidenta Laura Fernández, extendió un mensaje de fraternidad en nombre del pueblo costarricense, activando los mecanismos de asistencia humanitaria y ofreciendo asistencia técnica especializada en evaluación de daños estructurales.

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Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó la movilización de las plataformas logísticas del istmo para canalizar el soporte internacional y ofreció el envío de personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) experto en manejo de crisis y estructuras colapsadas.

Con este masivo respaldo internacional, Venezuela enfrenta las horas más críticas de su recuperación, cobijada por una red regional que prioriza la vida humana por encima de cualquier adversidad.

El balance de la tragedia: datos estadísticos y el impacto de los dos sismos

La tarde del miércoles 24 de junio se convirtió en una de las jornadas más oscuras de la historia reciente de Venezuela. El país fue sacudido por dos movimientos telúricos de gran intensidad que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno sísmico de doble impacto que multiplicó el daño estructural y el pánico generalizado.

De acuerdo con los informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud de 7.1 (revisado posteriormente por agencias aliadas a magnitudes de entre 7.2 y 7.5) con un epicentro localizado en las cercanías de Morón y una profundidad de tan solo 10 kilómetros, lo que explica la violencia de la sacudida en la superficie.

Varias personas reciben atención médica en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño
Varias personas reciben atención médica en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceño

Los datos preliminares del impacto humano y material revelan una crisis de proporciones mayores. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó oficialmente el Estado de Emergencia Nacional tras confirmarse el deceso de al menos 164 personas y un registro de 971 heridos, cifras que las autoridades temen sigan en aumento a medida que los rescatistas remuevan los escombros de las estructuras colapsadas.

El estado costero de La Guaira y los municipios del este de Caracas, como Chacao y la zona de la Plaza Altamira, figuran entre los puntos más golpeados, reportándose decenas de edificios residenciales destruidos y la evacuación obligatoria del Aeropuerto Internacional de Maiquetía debido a severos daños estructurales.

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