Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor de la media sanción de la ley del “Súper RIGI”

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La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”, que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La votación resultó en 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones para ser debatido en el Senado.

El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

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Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

Una infografía detalla el resultado de la votación del proyecto Súper RIGI en la Cámara de Diputados de Argentina, que obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diputados que votaron a favor

Entre los bloques oficialistas y aliados que respaldaron la medida, están La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento de Integración y Desarrollo y partidos provinciales.

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La Libertad Avanza (93):

Pablo Ansaloni (Buenos Aires)

Vertie Benegas Lynch (Buenos Aires)

Alejandro Carrancio (Buenos Aires)

Giselle Castelnuovo (Buenos Aires)

Sergio Figliuolo (Buenos Aires)

Álvaro García (Buenos Aires)

María Luisa González Estevarena (Buenos Aires)

Gladys Humenuk (Buenos Aires)

Lilia Lemoine (Buenos Aires)

Johanna Sabrina Longo (Buenos Aires)

Lorena Macyszyn (Buenos Aires)

Guillermo Montenegro (Buenos Aires)

Miriam Niveyro (Buenos Aires)

Joaquín Ojeda (Buenos Aires)

Sebastián Pareja (Buenos Aires)

María Lorena Petrovich (Buenos Aires)

Karen Reichardt (Buenos Aires)

Juliana Santillán Juárez Brahim (Buenos Aires)

Santiago Santurio (Buenos Aires)

Rubén Darío Torres (Buenos Aires)

Hernán Urien (Buenos Aires)

Patricia Vasquez (Buenos Aires)

Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires)

Sabrina Ajmechet (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Damián Arabia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Nicolás Emma (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Alejandro Fargosi (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Alida Ferreyra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Silvana Giudici (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Patricia Holzman (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Andrés Leone (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Adrián Brizuela (Catamarca)

Carlos García (Chaco)

Rosario Goitia (Chaco)

Maira Frías (Chubut)

César Treffinger (Chubut)

Belén Avico (Córdoba)

Gabriel Bornoroni (Córdoba)

María Cecilia Ibañez (Córdoba)

Enrique Lluch (Córdoba)

Marcos Patiño Brizuela (Córdoba)

Luis Albino Picat (Córdoba)

María Celeste Ponce (Córdoba)

Gonzalo Roca (Córdoba)

Laura Elena Rodríguez Machado (Córdoba)

Laura Soldano (Córdoba)

Lisandro Almirón (Corrientes)

María Virginia Gallardo (Corrientes)

José Federico Tournier (Corrientes)

Andrés Ariel Laumann (Entre Ríos)

Francisco Morchio (Entre Ríos)

Atilio Basualdo (Formosa)

Bárbara Andreussi (Jujuy)

Alfredo Gonzales (Jujuy)

Manuel Quintar (Jujuy)

Martín Matzkin (La Pampa)

Gino Visconti (La Rioja)

Facundo Correa Llano (Mendoza)

Mercedes Llano (Mendoza)

Álvaro Martínez (Mendoza)

Julieta Metral Asensio (Mendoza)

Luis Petri (Mendoza)

Maura Gruber (Misiones)

Diego Hartfield (Misiones)

Soledad Mondaca (Neuquén)

Gabriela Luciana Muñoz (Neuquén)

Gastón Riesco (Neuquén)

Aníbal Tortoriello (Río Negro)

Lorena Villaverde (Río Negro)

Eliana Bruno (Salta)

María Gabriela Flores (Salta)

Julio Moreno Ovalle (Salta)

Carlos Raúl Zapata (Salta)

Abel Chiconi (San Juan)

José Peluc (San Juan)

Carlos Alberto Almena (San Luis)

Mónica Becerra (San Luis)

Jairo Guzmán (Santa Cruz)

Rocío Bonacci (Santa Fe)

Alejandro Bongiovanni (Santa Fe)

Romina Diez (Santa Fe)

Nicolás Mayoraz (Santa Fe)

Juan Pablo Montenegro (Santa Fe)

Agustín Pellegrini (Santa Fe)

Valentina Ravera (Santa Fe)

Verónica Razzini (Santa Fe)

Yamile Tomassoni (Santa Fe)

Santiago Pauli (Tierra del Fuego)

Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego)

Mariano Campero (Tucumán)

Gerardo Huesen (Tucumán)

Soledad Molinuevo (Tucumán)

Federico Agustín Pelli (Tucumán)

Cristian Ritondo, uno de los aliados que impulsó el apoyo del PRO al "Super Rigi"

PRO (12):

María Florencia De Sensi (Buenos Aires)

Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires)

Cristian Ritondo (Buenos Aires)

Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires)

Martín Yeza (Buenos Aires)

Fernando De Andreis (CABA)

Daiana Fernández Molero (CABA)

Antonela Giampieri (CABA)

Álvaro González (CABA)

Alicia Fregonese (Entre Ríos)

Martín Ardohain (La Pampa)

Emmanuel Bianchetti (Misiones)

UCR (6):

Guillermo César Aguero (Chaco)

Gerardo Cipolini (Chaco)

Diógenes Ignacio Gonzalez (Corrientes)

Lisandro Nieri (Mendoza)

Darío Schneider (Entre Ríos)

Pamela Fernanda Verasay (Mendoza).

Innovación Federal:

Claudio Alvarez (San Luis)

Alberto Arrúa (Misiones)

Bernardo Biella (Salta)

Gerardo Gustavo Gonzalez (Formosa)

Oscar Herrera Ahuad (Misiones)

Pablo Outes (Salta)

Yamila Ruiz (Misiones)

Daniel Vancsik (Misiones)

Yolanda Vega (Salta)

Adelante Buenos Aires (ex UCR):

Karina Banfi (Buenos Aires).

Independencia (3) -Tucumán-:

Elia Marina Fernández

Gladys Medina

Javier Noguera

Producción y Trabajo (2) -San Juan-:

Nancy Picon Martínez

Carlos Quiroga.

La Neuquinidad (1) -Neuquén-:

Karina Maureira

Movimiento de Integración y Desarrollo (2):

Eduardo Falcone (Buenos Aires)

Oscar Zago (CABA)

Por Santa Cruz (1):

José Luis Garrido

Los que se abstuvieron

Las siete abstenciones correspondieron a los siguientes legisladores:

Provincias Unidas (5):

Lourdes Arrieta (ex LLA-Mendoza)

Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro)

José Nuñez (Santa Fe)

Jorge Rizzotti (Jujuy)

María Inés Zigaran (Jujuy)

Elijo Catamarca (2):

Fernando Monguillot

Sebastián Noblega

Lourdes Arrieta, legisladora de Provincias Unidas que se abstuvo

El rechazo de la oposición

La oposición estuvo conformada principalmente por Unión por la Patria, PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Coherencia y otros bloques.

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Desde estos espacios, las principales críticas se centraron en los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que, según la mirada opositora, no requieren semejantes incentivos.

Además, advirtieron que la Argentina perderá soberanía, al permitir que las empresas que se acojan al régimen puedan elegir en qué tribunales internacionales resolver todas las eventuales controversias.

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