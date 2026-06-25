Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran tres enfermos que echaron de la internación domiciliaria

El debate continúa con el personal que estuvo en la casa de Tigre en los últimos días del Diez. Los detalles

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FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian
FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

Para este jueves, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citaron a declarar a los enfermeros Daiana Loreley Caceres, Aldo Arnez Zenteno y Tamara Debora Mansilla.

Se trata de tres trabajadores que estuvieron al comienzo de la internación domiciliaria de Maradona, pero que luego fueron desplazados porque Diego tenía más afinidad con otros dos.

Quienes se quedaron hasta el último día fueron Ricardo Almirón y Gisela Dahiana Madrid, ambos imputados en esta causa.

13:53 hsHoy

Comenzó la audiencia: declara la enfermera Tamara Mansilla

12:29 hsHoy

Luque rompió el bloque de acusados en el juicio por Maradona: responsabilizó a Cosachov y apuntó contra otros dos imputados

Lo hizo en su novena declaración y en ausencia de la psiquiatra. También declaró el médico clínico Pedro Di Spagna, que le respondió al neurólogo. Los detalles de la audiencia de “todos contra todos”

Leopoldo Luque
Leopoldo Luque

Durante los cuartos intermedios del juicio por la muerte de Maradona, el radiopasillo toma protagonismo. Tras una audiencia álgida —como lo suelen ser todas en este debate oral— las más de 50 personas que están presentes en la sala se desparraman por escaleras y rincones para interpretar u opinar por lo bajo sobre lo último que pasó. En esos grupos de comentaristas casi siempre están los propios imputados de este proceso. Y este martes, uno de ellos dijo a Infobae: “Acá nadie tiene algo personal contra otro. Cada uno se tiene que salvar”.

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