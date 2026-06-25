Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran tres enfermos que echaron de la internación domiciliaria

FOTO DE ARCHIVO- Fútbol - Argentina - Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata, Argentina - 8 de septiembre de 2019. Diego Maradona durante su presentación como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

Para este jueves, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren citaron a declarar a los enfermeros Daiana Loreley Caceres, Aldo Arnez Zenteno y Tamara Debora Mansilla.

Se trata de tres trabajadores que estuvieron al comienzo de la internación domiciliaria de Maradona, pero que luego fueron desplazados porque Diego tenía más afinidad con otros dos.

Quienes se quedaron hasta el último día fueron Ricardo Almirón y Gisela Dahiana Madrid, ambos imputados en esta causa.