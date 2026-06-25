Crimen y Justicia

Juicio de Loan Peña, en vivo: citaron a declarar a Elisa Carrió como testigo

Este jueves concluye la etapa de las indagatorias con la identificación de los últimos imputados en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina, en Corrientes. El martes próximo declararán los padres de Loan y comenzará el tramo central del debate oral

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Comenzó la audiencia por el juicio por Loan
El Tribunal Oral Federal de Corrientes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, entrará este jueves en una fase decisiva: el Tribunal Oral Federal de Corrientes cerrará la identificación de los 17 imputados en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y, tras un cuarto intermedio, el martes comenzará la etapa testimonial con los padres del niño, un tramo que marcará el inicio del debate central y que podría extenderse al menos seis meses.

Ese cálculo surge de la magnitud del proceso. En los tribunales prevén más de 200 testigos, además de futuras presentaciones de las defensas, nuevas indagatorias y otros planteos procesales que pueden alterar el ritmo de las audiencias.

Después de tres jornadas atravesadas por pedidos de nulidad, el silencio de la mayoría de los acusados y una sola indagatoria, la etapa preliminar quedará atrás cuando concluya la identificación de los tres imputados que aún faltan: Esteban Federico Rossi Colombo, Valeria López y Pablo Núñez.

10:14 hsHoy

Del silencio de Laudelina Peña a la verborragia de Alan Cañete: el juicio por Loan entra en su etapa más esperada

Este jueves concluirá la etapa de las indagatorias con la identificación de los últimos imputados. El martes próximo declararán los padres de Loan y comenzará el tramo central del debate oral, con más de 200 testigos previstos. Qué pasó hasta ahora y qué esperar de las próximas audiencias

Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición el 13 de junio de 2024
Loan Peña tenía 5 años al momento de su desaparición el 13 de junio de 2024

Enviado especial a Corrientes. Después de tres audiencias atravesadas por planteos de nulidad, el silencio de los principales acusados y una única indagatoria, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejará atrás este jueves su etapa preliminar. Luego habrá un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando comenzarán las declaraciones testimoniales con la presencia de José Peña y María Noguera, los padres del niño desaparecido hace dos años en Corrientes.

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10:13 hsHoy

Juicio por Loan: Alan Cañete declaró tres horas, respondió con evasivas sobre la Fundación Dupuy y pidió perdón a otro acusado

El acusado de integrar la denominada “banda del hotel” fue el primero en declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Intentó justificar su llegada a 9 de Julio, explicó cómo conoció a Elizabeth Cutaia y Nicolás Soria y protagonizó un insólito intercambio al referirse a otro de los imputados: “Es mi peluquero”

A Alan Cañete se lo acusa de coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. También del delito de usurpación de títulos por arrogarse ser abogado
A Alan Cañete se lo acusa de coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. También del delito de usurpación de títulos por arrogarse ser abogado

Alan Cañete se convirtió este miércoles en el primer imputado en declarar en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Lo hizo durante casi tres horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde intentó justificar su llegada a 9 de Julio en junio de 2024 y defendió el trabajo que realizó junto al grupo que luego sería conocido como la denominada “Banda del hotel”.

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10:12 hsHoy

Juicio por Loan: un acusado entregó unas anotaciones a su abogado y se definió como un “chivo expiatorio”

Se trata de Carlos Pérez, el capitán de navío retirado acusado junto a su esposa, María Victoria Caillava, por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña. Las frases del escrito que le entregó a su defensor antes de una nueva audiencia del juicio

Juicio por Loan: Carlos Pérez entregó una carta a su abogado y se definió como un “chivo expiatorio” (Video/TN)

Carlos Pérez, uno de los principales acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles durante la tercera audiencia del juicio oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. Antes del inicio de la jornada, el capitán de navío retirado le entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que cuestionó la investigación y se definió como un “chivo expiatorio”.

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