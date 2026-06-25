Juicio de Loan Peña, en vivo: citaron a declarar a Elisa Carrió como testigo

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, entrará este jueves en una fase decisiva: el Tribunal Oral Federal de Corrientes cerrará la identificación de los 17 imputados en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y, tras un cuarto intermedio, el martes comenzará la etapa testimonial con los padres del niño, un tramo que marcará el inicio del debate central y que podría extenderse al menos seis meses.
Ese cálculo surge de la magnitud del proceso. En los tribunales prevén más de 200 testigos, además de futuras presentaciones de las defensas, nuevas indagatorias y otros planteos procesales que pueden alterar el ritmo de las audiencias.
Después de tres jornadas atravesadas por pedidos de nulidad, el silencio de la mayoría de los acusados y una sola indagatoria, la etapa preliminar quedará atrás cuando concluya la identificación de los tres imputados que aún faltan: Esteban Federico Rossi Colombo, Valeria López y Pablo Núñez.
Enviado especial a Corrientes. Después de tres audiencias atravesadas por planteos de nulidad, el silencio de los principales acusados y una única indagatoria, el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejará atrás este jueves su etapa preliminar. Luego habrá un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando comenzarán las declaraciones testimoniales con la presencia de José Peña y María Noguera, los padres del niño desaparecido hace dos años en Corrientes.
Alan Cañete se convirtió este miércoles en el primer imputado en declarar en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Lo hizo durante casi tres horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde intentó justificar su llegada a 9 de Julio en junio de 2024 y defendió el trabajo que realizó junto al grupo que luego sería conocido como la denominada “Banda del hotel”.
Carlos Pérez, uno de los principales acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, volvió a quedar en el centro de la escena este miércoles durante la tercera audiencia del juicio oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. Antes del inicio de la jornada, el capitán de navío retirado le entregó unas anotaciones a su abogado defensor, Ernesto “Tito” González, en las que cuestionó la investigación y se definió como un “chivo expiatorio”.