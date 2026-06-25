Juicio de Loan Peña, en vivo: citaron a declarar a Elisa Carrió como testigo

El Tribunal Oral Federal de Corrientes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Argentina

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes, entrará este jueves en una fase decisiva: el Tribunal Oral Federal de Corrientes cerrará la identificación de los 17 imputados en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y, tras un cuarto intermedio, el martes comenzará la etapa testimonial con los padres del niño, un tramo que marcará el inicio del debate central y que podría extenderse al menos seis meses.

Ese cálculo surge de la magnitud del proceso. En los tribunales prevén más de 200 testigos, además de futuras presentaciones de las defensas, nuevas indagatorias y otros planteos procesales que pueden alterar el ritmo de las audiencias.

Después de tres jornadas atravesadas por pedidos de nulidad, el silencio de la mayoría de los acusados y una sola indagatoria, la etapa preliminar quedará atrás cuando concluya la identificación de los tres imputados que aún faltan: Esteban Federico Rossi Colombo, Valeria López y Pablo Núñez.