Nuevo sistema de control de tráfico aéreo genera demoras y cancelaciones de vuelos en Aeroparque

La cámara de líneas aéreas responsabilizó a EANA por las interrupciones en la operación. REUTERS/Agustin Marcarian

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA) alertó por las demoras, reprogramaciones, cancelaciones y desvíos de vuelos con destino al Aeroparque Jorge Newbery desde el 18 de junio pasado; y pidió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) normalizar las operaciones.

“JURCA informa a todos los pasajeros que las demoras, cancelaciones, reprogramaciones y desvíos a aeropuertos alternativos que están afectando la operación aérea en el Aeroparque son responsabilidad exclusiva de EANA, empresa a cargo del control y la gestión del espacio aéreo nacional”, dijo la entidad en un comunicado.

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Si bien valoraron la modernización y actualización tecnológica del sistema de gestión del tránsito (ATM) aéreo adoptada por EANA, creen que el modo de implementación ejecutado está impactando severamente tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales, generando “graves perjuicios para los pasajeros, quienes enfrentan demoras y cancelaciones, cambios de itinerario y complicaciones en sus planes de viaje”.

Desde el 18 de junio las aerolíneas registran inconvenientes. REUTERS/Agustin Marcarian

Por su parte, señalaron que las líneas aéreas han debido afrontar enormes costos adicionales de gasto de combustible por horas de espera en el aire, desvíos a aeropuertos alternos, costos operativos imprevistos asociados a aterrizajes en los mismos, reposicionamiento de aeronaves para continuar con el itinerario, reprogramaciones de pasajeros, pérdidas de conexiones, servicios de comida y hotelería, e incluso la cancelación total de vuelos por vencimiento de las tripulaciones.

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“Las aerolíneas que integran JURCA lamentan profundamente los inconvenientes ocasionados a sus pasajeros, por razones completamente ajenas al control de las líneas aéreas. Desafortunadamente, a la fecha, no tenemos información cierta de hasta cuando continuarán estas afectaciones a nuestras operaciones”, manifestaron.

“Instamos a las autoridades competentes a adoptar con urgencia las medidas necesarias para restablecer la normalidad operativa, en especial en atención a la inminente temporada alta de invierno, en resguardo de los derechos de los pasajeros y de la sustentabilidad del sector aerocomercial argentino”, agregaron y recomendaron a los pasajeros revisar el estado de su vuelo con su compañía aérea.

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Desde EANA afirmaron que el programa de modernización forma parte de un plan integral de renovación tecnológica crítica de los servicios esenciales de la navegación aérea argentina. Contempla la actualización progresiva y por etapas de estos sistemas en las cinco regiones de vuelo (FIR) del país, “garantizando una transición segura conforme a los estándares internacionales de la actividad aeronáutica”, indicaron.

“Este proceso fue planificado, informado y comunicado oportunamente a toda la comunidad aeronáutica a través de los canales formales operativos e institucionales correspondientes”, remarcó EANA.

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“Actualmente, en el Aeroparque Jorge Newbery se opera bajo los procedimientos y normas vigentes de seguridad operacional establecidos para la actividad aeronáutica. En esta etapa de adaptación transitoria, los intervalos operativos aplicados entre aeronaves, que son dinámicos, al día de hoy, son de 4 minutos”, agregó.

EANA: “Este proceso fue planificado, informado y comunicado oportunamente a toda la comunidad aeronáutica"

Por otro lado, el gremio de controladores aéreos, ATEPSA, había dicho en un comunicado: “En reiteradas oportunidades hemos advertido la necesidad de planificar adecuadamente este proceso, garantizar instancias de capacitación acordes a la magnitud del cambio tecnológico, proveer las herramientas esenciales y contemplar las observaciones realizadas por los trabajadores que diariamente sostienen la operación”.

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En respuesta, desde EANA aseguraron que el reclamo no se condice con las acciones realizadas por la propia organización, que durante distintas medidas de fuerza desarrolladas en los últimos meses dispuso la interrupción de las capacitaciones programadas, “afectando la continuidad de estas instancias de formación”.

“Estas medidas, llevadas a cabo por ATEPSA a lo largo de 30 días durante el año pasado, obligaron a EANA a retrasar por dos meses la implementación prevista, con el objetivo de garantizar la concreción de todas las instancias de capacitación necesarias para una transición segura y ordenada hacia el nuevo sistema”, precisaron.

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