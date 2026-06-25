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Denise Dumas recuperó a su gata en una alcantarilla tras 10 días de búsqueda: el abrazo que cerró la angustia

La conductora movilizó al barrio, las redes y hasta la TV para encontrar a Mina. Un hallazgo inesperado cambió el clima en la casa familiar

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La familia de Denise Dumas celebró el regreso de Mina después de más de una semana de búsqueda y angustia

La familia de Denise Dumas celebró un reencuentro largamente esperado tras días de búsqueda y angustia. Mina, la gata, es parte fundamental del hogar y rescatada en el pasado, regresó a casa luego de permanecer desaparecida por más de una semana.

Durante diez jornadas, la incertidumbre y la tristeza dominaron el ambiente familiar. La ausencia de Mina había alterado la rutina en la casa de Denise, especialmente porque la mascota no solía salir al exterior y su desaparición coincidió con una etapa de cambios en el hogar.

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Denise Dumas recuperó a su gata capturas
La historia de Mina como gata rescatada profundizó la preocupación de la familia de Denise Dumas durante su desaparición

El hallazgo de Mina trajo alivio y felicidad a todos. La gata fue finalmente encontrada en una alcantarilla por amigos y colegas de la conductora, quienes se sumaron al operativo de rescate y compartieron la noticia en redes sociales.

El periodista Nico Peralta relató en sus redes: “Después de 10 días, apareció Mina, la gatita de Denise Dumas y fuimos parte del rescate”. Junto a Pía Shaw, participaron activamente en el momento en que la mascota regresó a los brazos de su familia.

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La escena fue emotiva. Los hijos de Denise Dumas se encargaron de sacar a la gata del lugar donde estaba atrapada y la abrazaron con emoción. La familia había vivido días de preocupación, por lo que el reencuentro representó un verdadero desahogo.

Denise Dumas recuperó a su gata capturas

En cuanto puso una pata en su casa, Mina demostró su desesperación después de tantos días perdida. Fue directa hacia su gente en busca de calma y cariño. Incluso la otra mascota de la casa, el conejo Coco, se mostró curioso ante el revuelo que causó el regreso de la gata.

A lo largo de la búsqueda, Denise Dumas había movilizado a su entorno y la comunidad barrial. No dudó en compartir su preocupación en medios como LAM, donde explicó la situación y pidió colaboración a los vecinos para localizar a la gatita.

La historia detrás de Mina y la angustia en la familia

Denise Dumas recuperó a su gata capturas
Los hijos de Denise Dumas sacaron a Mina del lugar donde estaba atrapada y protagonizaron el reencuentro con la mascota

Mina no es solo una mascota para los Dumas. Se trata de una gata rescatada, con una historia de superación que la convirtió en un miembro querido y protegido. Según relató la conductora, Mina no estaba habituada a estar en la calle, por lo que su desaparición generó una preocupación mayor.

La pérdida de una mascota puede afectar profundamente a una familia, más aún cuando el animal tiene un pasado marcado por el abandono. Denise Dumas y los suyos no ocultaron el dolor: la angustia fue compartida públicamente, buscando generar empatía y ayuda.

Denise Dumas recuperó a su gata capturas
Denise Dumas abrazada a su amiga Pia Shaw

Durante la semana de ausencia, la conductora utilizó todas las herramientas a su alcance para encontrar a Mina. Informó a los vecinos, hizo publicaciones en redes y hasta llevó el caso a la televisión. El pedido fue claro y desesperado, pero nunca perdió la esperanza de que la gata fuera encontrada.

La aparición de Mina después de diez días fue vivida como una auténtica celebración. El reencuentro permitió que la familia recobrara la tranquilidad y que la historia tuviera un desenlace feliz.

La mascota fue hallada en una alcantarilla, donde permaneció hasta que logró ser rescatada. La escena del reencuentro, con los hijos de Dumas abrazando a Mina, ilustró el alivio colectivo tras días de tensión.

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La gata de Denise Dumas volvió tras diez días desde que se perdió

En definitiva, la familia de Denise Dumas recuperó la alegría gracias a la aparición de Mina. La noticia, celebrada por todos, mostró el lazo especial que puede surgir entre las personas y los animales rescatados, y cómo la perseverancia puede tener recompensas inesperadas.

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