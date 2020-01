En otro penal provincial, un histórico con tres condenas que prefiere reservar su nombre vinculado a pesados famosos dice: “La gente en los penales está más que nada por robo y están en contra de lo que hicieron estos pibes, no duran ni un minuto. No los acepta el que lleva el pabellón y no los va a aceptar el director del penal para no comerse un garrón. Si piensan que tienen guita los presos los van a apretar. Imposible. Pibitos así son inviables."