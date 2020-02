Hasta hoy, no hay un pedido de declaración de los acusados, ni colectivo ni individual. El juez de garantías del caso, Diego Mancinelli, no recibió ninguna presentación. Se especuló en un primer momento con que se crearía una grieta entre ellos con el correr de los días, que detenidos como Alejo Milanessi romperían la unidad y harían presentaciones individuales para mejorar su situación. Ninguno lo hizo hasta ahora. Todavía no llegó ningún escrito al juzgado de Mancinelli.