“Fue realmente una locura. Los primeros tres días fueron un infierno. Incomunicado totalmente. Nadie me hablaba, me miraban como si fuera un asesino y eso fue horrible. Al tercer día se empezaron a dar cuenta que era buen pibe, quizá con la intuición de los policías . Yo siempre les decía que no sé qué pasó porque estaba en Zárate y me empezaron a creer. Estuve cuatro días esposado, solo me las sacaban para ir al baño. Me vigilaban las 24 horas. No era un calabozo, era como un aula de una escuela, una habitación grande, con una puerta y siempre uno o dos vigilándome 24 horas. Me acostumbré, tristemente, a ese lugar. Pero nunca pude relajarme. Sólo cuando me liberaron. Ahí recién pensé que ya estaba. Recién ahí tomé noción de qué estaba pasando en el país. Cuando me liberan ahí tomé conciencia. Tan viral se hizo esto. Me sentía shockeado. Vi todos los medios y quedé mal. Estaban todas las cámaras, se empujaban, era de noche, me rodeaban. Fue una locura, realmente”, dice de un tirón.