De acuerdo a su relato, estaban yendo a un kiosco antes de ingresar a su departamento y como se equivocaron de cuadro pegaron la vuelta. “ Nos atacaron de la nada. Nos dimos cuenta que teníamos a los 6 encima nuestro. Lo empiezan a atacar primero a él, que le pegan una patada y los tiran al suelo. Y después me empiezan a atacar a mí. Ahí a los dos nos pegan en el piso y ahí es cuando me manotean el celular. A mi amigo por suerte no le robaron nada. Podríamos no estar contándolo ahora”, dijo Santiago.