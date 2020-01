Cuenta Exequiel sobre su pelea con Comelli: “Estaba por entrar, en la fila, y él me dice que yo no puedo ingresar, que los dueños no quieren. Era obvio que se le ocurrió a él no dejarme entrar porque los dueños ni saben quién soy, y le dije que estaba diciendo cualquier cosa. Entonces, sin mediar palabra, me agarró del cuello, me hizo una toma y me quiso sacar de la fila. Yo le pegué un codazo y me soltó, y después nos cruzamos unos golpes y me fui con mis amigos. Algunos de los pibes son violentos y muy cancheros”, comenta con bronca.