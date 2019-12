Y continuó: “Ese chiste no me gustó para nada. Pero el enojo se me pasó. Él se tranquilizó, yo también. Me convenció para tener sexo en mi cama. Pero luego enfureció. Me dijo lo de siempre, que yo me acostaba con todo el mundo. Y que me había visto en un boliche besando a un chico. Le conté que ese chico era Rafael, que me trataba mejor que él y para que me dejara tranquila le dije que me veía hacía mucho tiempo con él. Se enojó mal. Le dio un ataque de ira y me tiró de los pelos. Yo no quería discutir para no despertar a mis papás. Me empezó a decir un millón de cosas, a insultar. Me dijo que era una depresiva, que era una palabra que me hería y él lo sabía. Me largué a llorar mal. Enfurecido, me agarró de los pelos, me sacó de la habitación y me pidió que me fuera con él: cuando pasamos por la cocina él agarró el arma de nuevo y me apuntó a la panza. Me dijo que yo me iba a ir con él porque yo era de él. También apretó el gatillo del arma y me amenazó: ‘No se te ocurra gritar o salir corriendo’”.