“Él llegó cerca de las 7 de la mañana, le dije que regresara a las 11, que yo me iba a llevar todas mis cosas y me iba”, contó Débora sobre el momento en que le comunicó a su novio la decisión de separarse. “Yo ya había llamado a un flete para que en horas de la mañana viniera a hacer la mudanza, porque mi hija y yo nos íbamos de esa casa, ya no podía seguir viviendo así”, señaló. “Ahí se puso como loco, empezó a gritarme, a insultarme, maltratarme”.