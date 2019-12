Cerca del mediodía llevaron los restos de Johana al cementerio de La Plata. “Marta necesitaba cerrar. Es terrible todo el proceso. Fue terrible buscarla y no encontrarla, no tener eco. No hubo ida y vuelta con el Ejecutivo, ni nacional ni provincial, fue complejo, Marta necesitaba ese compromiso y no lo tuvo. Así que ahora necesitaba dar un cierre, una despedida y una sepultura. La familia lo necesitaba”, comentó Perugino, quien está segura el rumbo que debe seguir la investigación, a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu: “Hay un sistema de redes que prostituyen mujeres en La Plata y especiamente en la Zona Roja y eso tiene que ver con la desaparición. Creemos que hay gente que sabe y que por miedo no habla”.