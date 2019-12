“Estaba en una reunión en La Ramona. Me dio el número de teléfono de un tal Rochetti (en ese entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense), que quería quedarse con todo el negocio de la calle. Yo le dije ‘no robo para mí mirá si voy a robar para los demás’. No me interesa. A lo que me respondió ‘¿no vas a querer ponerte todo un Gobierno en contra?’. Estuve 30 meses secuestrado por no aceptar que se metan en el negocio de La Salada”, contó.