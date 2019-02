En febrero pasado, al dar una entrevista, el llamado "Rey de La Salada" aseguró que desde que cayó preso bajó 14 kilos, aunque no se quejó de las condiciones de detención."Me lo tomo como unas vacaciones, hasta pinte la celda", sostuvo mientras residía en la alcaidía de Melchor Romero. No obstante, se definió como "un preso político" y aseguró que no existen pruebas en su contra.