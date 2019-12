“Desde que nací hace 45 años nunca me guionaron nada, menos en un momento de dolor y de padecimiento, como comprendo el de ellos, pero también el mío. A mí no me guionan lo que tengo que decir, me sale del corazón. Y como mi defensa me encuentro a disposición de la Justicia. Siento un dolor verdadero, no estoy pasando un momento lindo de mi vida”, aseguró “El Pepo” semanas atrás. “Lo único que espero es poder abrazar a la familia de los chicos en algún momento y compartir el dolor que ellos sienten porque yo también siento el dolor por la muerte de mis amigos”, completó.