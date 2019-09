Miguel Ángel Pierri y Walter Cormace, abogados defensores de “El Pepo”, requirieron un “informe socio ambiental del inmueble donde se alojaría el imputado, aseverando que el mismo posee los servicios de luz, agua, gas y servicios de Internet. Con las medidas de seguridad pertinentes (puertas, herrajes, ventanas, persianas, rejas), siendo un lugar óptimo el mismo para mi defendido”.

“La defensa solicitó que una vez que la Cámara de Garantías resuelva la situación procesal de Castiñeiras, lo cual sucedió el miércoles, nos permita acceder a la morigeración de la prisión preventiva. Para eso iniciamos el trámite de constatación de su línea telefónica y el informe socio ambiental”, manifestó Pierri a Infobae.

Biondi le envió el informe presentado por la defensa al médico psiquiatra Rafael Herrera Milano. Infobae accedió a la respuesta del especialista, quien le dijo: “Esto no está hecho por un especialista en la materia. Hay términos que no existen y son más del ámbito coloquial. Habla de que el funcionamiento de la psiquis mejoraría en su hogar. La psiquis, como estructura, es un orden mental basado en el funcionamiento del intelecto, la emoción y voluntad. Que en su casa la pueda mejorar o no no es un tema en este caso. Toda la gente que está privada de su libertad tiene un compromiso de su psiquis. Claramente no es una excusatoria para que esta persona pueda estar en un ambiente carcelario”.

“El término ‘pozo depresivo’ no existe dentro de la psiquiatría. En todo caso deberíamos hablar del ‘trastorno del estado de ánimo’. Con todos los avances en la psiquiatría esto podría tratarse de manera ambulatoria con excelentes resultados “, agregó Herrera Milano.

Una de las quejas de Biondi, la cual originó la solicitud de recusación del juez Gasquet, fue la actuación de oficio que hizo el magistrado, quien requirió un “informe de viabilidad técnica” para saber si en la casa del cantante había buena señal de Internet para que pudiera llevar una tobillera electrónica.

“La audiencia se va a llevar a cabo en los próximos días. No creo que haya grandes motivos para negarle la morigeración. Por la única razón que Castiñeiras se encuentra privado de su libertad es por la condena penal anterior, no es por esta causa”, explicó Pierri.

“Al juez Gasquet lo recusé porque sentí que no actuó de manera imparcial. Si la defensa pide una domiciliaria lo lógico sería que el juez requiera una pericia médica oficial de salud. No puede haber una morigeración (respecto a la prisión preventiva dictada por Gasquet) sin esa pericia oficial”, indicó Biondi.