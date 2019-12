“Acá te dejo un regalito”, le dijo ayer Fabián Buey a su hermano en la entrada de su casa ubicada en la calle Mitre al 2600, en la localidad bonaerense de Baradero. Segundos después, Buey arrojó de su ex mujer, María Esther Bartonek (45), a metros de la puerta y huyó en un auto Peugeot 206 de color gris con rumbo desconocido. El familiar, al ver su ex cuñada completamente golpeada y herida, ya moribunda, llamó al 911 para pedir ayuda, aunque no había mucho por hacer: Bartonek murió horas después tras ser intervenida por los médicos de un hospital local.