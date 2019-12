Según la causa que lleva adelante la fiscal Karina Guyot, Griselda, ama de casa de 35 años, salió cerca de las 19 a un almacén barrial para realizar la compra de algunos alimentos para la cena de esa noche. En la casa quedó Pérez al cuidado del bebé que la mujer había tenido con una pareja anterior. Cuando Griselda volvió, se encontró a su novio en la puerta, nervioso y con la cara desencajada. “El nene no se despierta, no sé, le pasa algo. Parece que no respira” , gritó. En estado de shock, la mujer tomó a su bebé en brazos y salió a la calle para pedir ayuda a los gritos. Un vecino solidario agarró su auto y los subió a los tres con destino al Hospital Cecilia Grierson de Guernica.