“Lo último que me acuerdo es que salí de mi casa rumbo al trabajo, despedí a mi hijo y novia y no me acuerdo más nada”, dijo el hombre, quien añadió que de parte de Veppo no recibió “ningún pedido de disculpas”. “O no tiene mi teléfono o no le debe dar la cara, porque se dio a la fuga después de atropellarnos, calculo que debe estar arrepentido. Se quiso comunicar con mi mamá y no lo atendió y se comunicó con mi tío y, según él, fue una especie de arrepentimiento pero como de ‘lágrimas de cocodrilo’”, concluyó.