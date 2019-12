El principio de insignificancia está a cargo de los fiscales y cada uno puede aplicarlo o no, según su criterio. En este caso la fiscalía no lo hizo pero sí pidió el sobreseimiento de los dos acusados porque sostuvo que no había pruebas que pudieran determinar cuál de los dos se llevó la cerveza del local. Por otro lado, las cámaras de seguridad del supermercado no aportaron nada relevante para el caso.