"Me decía directamente que me iba matar, que me iba a prender fuego", recuerda Cintia. Como víctima de violencia de género, ella contaba cuando fue atacada con un botón de pánico que, en la provincia de Buenos Aires, forman parte de un sistema que ya fue cuestionado. Al activarlo, el patrullero se dirige directamente al domicilio de la víctima y no es fácil lograr asistencia rápida si es abordada en otro lado. "Si el tipo se te aparece en la calle no te sirve para nada. Lo activé varias veces pero fueron a mi casa. Agradecé que no pasó nada en ese momento", cuenta.