Su mujer solía dejar la casa, cuenta el hombre. “Ella ya se fue un par de veces a ver a su amiga Beatriz, para la que trabajó muchos años. Tampoco me contaba, se iba tres, cuatro días y volvía. Me enteré por uno de mis hijos, que me contó que era por General Rodríguez. El día de las elecciones agarró y se fue sin decir nada", recuerda Gómez.