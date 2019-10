Agüero reconoció haber sido la última persona en haber visto a Abril antes de la desaparición: “La criatura estuvo en la playa, con los amiguitos. Las tres oportunidades en las que se acercó a nosotros, la madre quiso alejarla. La llamaba, chiflaba. Se habrá quedado 10 o 15 minutos las tres veces que estuvo con nosotros. Cuando se van definitivamente, a los 10 minutos vuelven y me dice textual: ‘Me escapé de mi mamá con la excusa de que venía a buscar la piernita de la muñeca de África (su hermanita)’”, afirmó Agüero, en declaraciones al canal C5N. Habló de problemas de convivencia entre la niña y su madre. El 16 de julio, según su relato, Abril se presentó en su casa y dijo que ya no quería vivir más con Magdalena. La niña permaneció en esa casa durante dos días, hasta que la propia Agüero decidió plantearle la extraña situación a la mujer, de acuerdo a su propio testimonio.