-El es responsable. Yo no lo juzgo, no soy parte de la Justicia de Estados Unidos, que es diferente a la nuestra. Sé que no es personal porque no nos conocía. No dijo 'voy a matar a cinco argentinos'. Es la acción. El poder de demostrar que la vida es efímera. En tratar de que se propague la oscuridad para quienes no pensamos como ellos. El objetivo de él era llevarnos a ese lugar de odio. Yo estoy parada en otro lado, y puedo reconstruir mi vida pensando en el futuro de mis hijos. No puedo meter más odio y más oscuridad. Al contrario, tenemos que hacer exactamente lo inverso", agrega Evans. Y recita una frase de Martin Luther King, traducida al español. "La oscuridad no podrá ser combatida con más oscuridad, solo la luz podrá hacerlo. Y el odio no podrá ser combatido con más odio, sólo el amor podrá hacerlo".