Y llega la foto de 1986. El curso entero de 4º-4ª posa delante del pizarrón, que está escrito con los apodos de todos. Carina, que en la imagen sostiene el cartelito del curso, las mira en silencio hasta que dice que no lo puede creer, que es muy fuerte y que en esa foto, exactamente en esa, se refleja la luz esencial de los amigos que murieron (y los que sobrevivieron) en Nueva York. Treinta y un años antes del final de la foto, Ferruchi abraza a Mendoza, que tiene a Erlij casi encima sobre quien cuelgan Angelini y Pagnucco. No parecen individuos. Si se la mira con los ojos emocionados de Valenti parecen una entidad indivisible. "Sé que no es así, no dormí en toda la noche, pero veo esta foto y lo que pasó y pienso que eran tan unidos que pareciera que tenían que terminar así: juntos".