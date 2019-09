-Ahí sí que tengo que pensar que Dios me quiso viva. Y de hecho me salvó una bala porque antes la desvió el brazo de uno de los ladrones. Y cuando empiezan los tiros, porque todo fue una locura, vi que estaban tirando por el lado del conductor, el auto lo manejaba Carlos, y para que no lo mataran me abalancé, pero le entraron dos balas y escuché que dijo: "Hijos de puta, me dieron". Un perito me dijo que eso era imposible porque la primera bala fue mortal, pero yo lo escuché. No lo aluciné. Vi el momento en que moría y él deslizó las manos del volante y se desplomó. Me tendrían que haber matado a mí. Vi la bala cuando fue hacia él, tenía la cara calentita, pensé que estaba vivo y lo acaricié. En el banco, a un ladrón –Carlos Martínez- le dijo que a si a él le hacían algo, les iba a pedir que cumplieran la promesa de volarme la cabeza.