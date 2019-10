¿En qué quedaron las denuncias que le hicieron? Los registros de la Cámara Criminal y Correccional no hablan de ninguna elevación a juicio a pesar de procesamientos en su contra. Hace unos días, uno de los letrados que lo asesoró en un principio –que pidió no ser nombrado– contó a Infobae: “Yo estuve con él cuando explotó todo pero, cuando me di cuenta con qué tipo de personaje estaba tratando, me abrí. No recibió ninguna condena y, con el tiempo, todas las causas que se le habían abierto quedaron en la nada: lo declararon inimputable”.