En las distintas declaraciones testimoniales que brindaron los familiares directos de Jesica hay una coincidencia inalterable: todos creen que González, si es que es juzgado culpable, la asesinó porque ella quería dejarlo y él no lo aceptaba. “Yo sabía que mi hermana se quería separar. No estaba bien, nada la llenaba. Ella me dijo que había hablado con Fernando de separarse pero él no se quería ir de la casa. También me contó que varias veces amenazó con suicidarse si lo dejaba. Es más una vez me relató que hizo una escena como que se quiso ahorcar”, contó en su declaración Maximiliano Hoffman, también hermano de Jesica.