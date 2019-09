Este revés judicial, que fue ratificado ayer por la Cámara Penal de Apelaciones de la capital bonaerense, no será el único escollo que el agresor deberá afrontar. En una nueva decisión judicial que no tiene precedentes, el juez de Familia de La Plata, Hugo Rondina, le impuso una restricción perimetral para que Goncharuk se acerque a menos de 100 kilómetros de su ex mujer y su entorno, en caso de que finalmente sea liberado a pesar de no cumplir con el curso.