El Tribunal consideró suficientes las pruebas para establecer que el hombre, imputado por "lesiones gravísimas", había provocado la ceguera de Gómez tras darle varios golpes en la cabeza y en el cráneo. Pero antes del hecho, la mujer lo había denunciado 13 veces penalmente y cinco de manera civil. "Por eso el fallo fue inédito en su momento. En aquel entonces no existía el agravante de violencia de género, por eso fue importante la cantidad de años que le dieron, pero no fue de un momento a otro. Los responsables de que haya quedado ciega son la policía y la justicia, porque no escucharon en su momento. Pero Susana luchó y desde la organización le dimos todo el apoyo", recordó Witt.