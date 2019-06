"Aunque tuve que lidiar con la ceguera, con todo lo que eso significa, antes de ese hecho me sentía una mujer que no me quería, estaba acostumbrada a sus insultos, él me aisló de mi familia, de mis amistades, no quería que tuviera contacto con nadie, y yo siempre fui muy independiente, sociable, tenía amistades –reflexiona, antes de salir a la calle para encontrarse con sus hijos-. Yo le creía que podía cambiar, y por eso volvía a casa, hasta que me dejó ciega. Hoy tengo un trabajo, otra vida, pero quiero que la Justicia me proteja de una vez por todas, que lo obligue a hacer ese curso porque sino ese hombre es un peligro social, puede agredirnos nuevamente. A mí, a mi familia, o a cualquier mujer con la que se trate. Sé que me siento acompañada por mi gente, pero no alcanza, el Estado tiene que estar presente de una vez por todas. ¿Qué tengo que hacer para que me escuchen? ¿Aparecer muerta?".