"Que aquel día alrededor de las 2:30 de la mañana aproximadamente yo estaba acostado hablando con unos amigos con el celular y escuché algunos ruidos pero no le di importancia. Entonces me asomé y miré a la pieza de mi mamá y vi a un hombre que le apuntaba hacia la cama con una pistola…. Me despertó un tipo y me hizo ir hasta la pieza de mis papás y ahí el tipo que había estado apuntando estaba revolviendo toda la pieza

buscando plata. En total vi a cuatro ladrones, dos tenían pistolas como las de los policías, otro tenía una ametralladora corta con correa, medio plateada, y el otro tenía un rifle de asalto tipo M-16 como los que veo en los juegos de la Playstation. Pude ver a uno de los ladrones, el que parecía el más loquito y estaba con la cara descubierta".