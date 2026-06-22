Cómo registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar si cumples 60 años en 2026

Si eres mexicana y este año cumples 60, ya puedes solicitar la Pensión Mujeres Bienestar; consulta los pasos y documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 22 de junio inició un nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, lo que representa una oportunidad para mexicanas de 60 a 64 años que buscan acceder a un respaldo económico y fortalecer su autonomía durante 2026.

Este programa, impulsado y coordinado por la Secretaría de Bienestar, ofrece un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, priorizando la transparencia y el acceso directo, sin intermediarios.

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Requisitos y fechas clave para el registro en 2026

El proceso de inscripción estará disponible del 22 al 28 de junio. Durante este lapso, las solicitantes deberán acudir personalmente a los módulos de Bienestar en el horario de 10:00 a 16:00 horas.

El día para asistir se determina según la inicial del primer apellido, siguiendo el calendario difundido por la Secretaría de Bienestar en sus canales oficiales y plataformas digitales.

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Quienes deseen inscribirse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años cumplidos.

Contar con nacionalidad mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Además, es imprescindible reunir y presentar, en original y copia, estos documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP impresa de manera reciente.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Número de teléfono de contacto.

La Secretaría de Bienestar, en sus recientes comunicados, recalca que el trámite es totalmente presencial y personal.

No se aceptan gestores, y cualquier ofrecimiento externo para realizar el trámite debe considerarse sospechoso.

La única vía segura es acudir a los módulos oficiales que el Gobierno de México habilita para este fin.

Los registros se llevarán a cabo del lunes 22 al domingo 28 de junio de forma ordenada de de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada aspirante (X@apoyosbienestar)

Paso a paso para inscribirse correctamente

El procedimiento ha sido diseñado para ser sencillo, accesible y sin intermediaciones.

Estos son los pasos que las solicitantes deben seguir para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar en 2026, según la información oficial difundida por la Secretaría de Bienestar:

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1. Identificar el módulo: Localiza el módulo de Bienestar más cercano a tu domicilio usando las herramientas digitales del gobierno.

2. Consultar el calendario: Verifica el día asignado para tu registro, que depende de la inicial de tu primer apellido. Esta información se publica antes del inicio del periodo de inscripción.

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3. Preparar la documentación: Junta en original y copia: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto.

4. Acudir al módulo: Preséntate el día y en el horario indicado, llevando toda la documentación requerida.

5. Verificación de datos: El personal autorizado revisará los documentos y capturará tus datos en el sistema.

6. Nombrar auxiliar (opcional): Si lo deseas, puedes designar a una persona auxiliar para la gestión o cobro del apoyo; esta persona debe acudir contigo y presentar la misma documentación.

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7. Recepción de la tarjeta: Una vez validado el registro, recibirás la tarjeta del Banco del Bienestar, en la que se depositará el apoyo bimestral.

8. Seguimiento: Espera la comunicación oficial sobre la activación de la tarjeta o cualquier información adicional, que se realiza directamente entre la Secretaría de Bienestar y la beneficiaria.

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Este mecanismo garantiza que quienes cumplen los requisitos puedan acceder al beneficio de manera ágil, segura y sin intermediarios.

Si alguna mujer no logra completar el trámite en esta convocatoria, la Secretaría de Bienestar ha anunciado que habrá nuevos periodos de registro a lo largo del año.

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El proceso de inscripción estará disponible del 22 al 28 de junio. Durante este lapso, las solicitantes deberán acudir personalmente a los módulos de Bienestar en el horario de 10:00 a 16:00 horas. (Gobierno de México)

Objetivos y principios de la Pensión Mujeres Bienestar

La iniciativa tiene como eje reconocer el valor de las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado que muchas mujeres han realizado durante su vida.

La Secretaría de Bienestar subraya que el diseño de este programa promueve la igualdad y la inclusión social, facilitando un apoyo estable en la etapa previa a la vejez.

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Uno de los pilares de la Pensión Mujeres Bienestar es la universalidad: cualquier mujer que cumpla con los requisitos de edad, nacionalidad y residencia puede acceder al programa.

De esta manera, el Gobierno de México busca cerrar brechas y garantizar que la entrega del recurso sea transparente, directa y sin condicionamientos.

La Secretaría de Bienestar recalca que toda la comunicación oficial sobre la activación de la tarjeta y el seguimiento del trámite se realiza directamente con la beneficiaria, evitando cualquier tipo de intermediario o gestor.

Esta política protege a las beneficiarias frente a fraudes y asegura que el apoyo llegue íntegro a quienes realmente lo necesitan.

Esta infografía detalla los documentos obligatorios para el registro en la Pensión Mujeres Bienestar de la Secretaría de Bienestar, cubriendo requisitos tanto para la solicitante como para su persona auxiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y advertencias oficiales

Para asegurar un proceso seguro, la Secretaría de Bienestar recomienda a las interesadas consultar de manera regular los canales oficiales y redes sociales del Gobierno de México.

A través de estos medios se publican oportunamente las nuevas convocatorias, actualizaciones y respuestas a dudas frecuentes sobre el registro.

El trámite es gratuito, personal y no puede realizarse por internet ni a través de terceros. Por ello, cualquier oferta para agilizar el registro o cobrar por el servicio debe rechazarse de inmediato.

En caso de requerir acompañamiento, la persona designada como auxiliar debe cumplir exactamente con los mismos requisitos documentales que la solicitante.

Esta figura está pensada para facilitar la gestión a adultas mayores que puedan presentar dificultades de movilidad, salud o comprensión del trámite.

El sistema está diseñado para que la inscripción sea clara, segura y eficiente.

Si la documentación no está completa el día asignado, el personal del módulo ofrecerá orientación para regularizar la situación, evitando que la beneficiaria quede fuera del apoyo por cuestiones administrativas.

Las plataformas institucionales y los comunicados oficiales siguen siendo la fuente más confiable para recibir información precisa y actualizada sobre el programa.