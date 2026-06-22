Le dan una mano a Grecia Quiroz: Movimiento Ciudadano impugna reforma electoral en Michoacán

Jorge Álvarez Máynez informó que la SCJN revisará la reforma electoral de Michoacán impugnada por Movimiento Ciudadano. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Jorge Álvarez Máynez anunció este 22 de junio que Movimiento Ciudadano impugnó la reforma electoral de Michoacán aprobada el pasado 27 de mayo que endurece las reglas para contender por cargos públicos y que, según sus críticos, cierra el paso a candidaturas independientes vinculadas con el Movimiento del Sombrero.

La reforma fue avalada por el Congreso de Michoacán entre protestas afuera del recinto. El dictamen modifica reglas sobre candidaturas, violencia política de género y atribuciones de autoridades locales con el argumento de fortalecer la certeza jurídica y la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

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El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, afirmó que el proyecto incorporó 14 iniciativas presentadas por él. Según el legislador, esas propuestas incluyen medidas para garantizar la participación política de las mujeres, reducir el costo de las elecciones y digitalizar los procesos judiciales en materia electoral.

La reforma permite frenar candidaturas de deudores alimentarios y hasta anular elecciones

El Congreso de Michoacán avaló el dictamen entre protestas y argumentó que busca fortalecer la certeza jurídica y la confianza ciudadana en los procesos democráticos. (Archivo Infobae)

Según un comunicado del Congreso de Michoacán, la modificación también abre la puerta a impedir candidaturas de personas registradas como deudores alimentarios y a actuar ante la intromisión del crimen organizado cuando altere la libertad del voto.

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Barragán sostuvo que la reforma pone “reglas claras para impedir que violentadores, deudores alimentarios, corruptos o intromisión de la delincuencia”. Sobre el alcance frente al narco, añadió: “En Michoacán no podemos permitir que el crimen organizado decida quién gobierna. Si hay intromisión criminal que altere la libertad del voto, esta reforma permitirá actuar con firmeza, incluso anulando elecciones”.

Uno de los puntos que detonó el rechazo público fue el nuevo cerco a las candidaturas independientes. Según la postura pública de Grecia Quiroz, la iniciativa establece que no podrán firmar convenios ni coordinarse entre sí, además de que quedarían impedidas de compartir plataformas, propaganda, símbolos o estrategias de comunicación.

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Ese es el núcleo del reclamo del Movimiento del Sombrero: la reforma obligaría a que las campañas independientes se desarrollen de forma “estrictamente individual, autónoma e independiente”. Para sus opositores, esa redacción no solo regula, sino que desarticula formas de organización ciudadana construidas fuera de los partidos.

Grecia Quiroz acusa una reforma “hecha desde el miedo”

Grecia Quiroz señaló que la reforma prohíbe que candidaturas independientes firmen convenios o se coordinen. ( FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM)

Quiroz y el Movimiento del Sombrero protestaron el pasado 27 de mayo afuera del Congreso de Michoacán para exigir que no avanzara el dictamen. La alcaldesa de Uruapan consideró que la restricción golpea a la organización ciudadana en el estado.

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En un video difundido en redes sociales, la alcaldesa aseguró que la manifestación era pacífica y dijo que nadie cometería actos violentos. Cuando integrantes del movimiento intentaron entrar al Congreso para frenar la continuidad de la discusión, recibieron un portazo.

La edil declaró: “El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”. También pidió el mismo trato de las autoridades y expresó: “Respetamos la ley y la libertad de expresión, y pedimos el mismo trato por parte de las autoridades”.

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Quiroz también resumió su rechazo en estos términos: “No es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana”, sino una modificación “hecha desde el miedo”. Barragán, por su parte, defendió el cambio y dijo que busca poner orden a las “falsas candidaturas independientes”.

Barragán argumentó que “quien se dice independiente no puede actuar como partido político por debajo de la mesa. No se vale usar sombrero ajeno para engañar a la ciudadanía”.

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El anuncio de Álvarez Máynez coloca ahora la disputa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Movimiento Ciudadano anunció el uso del recurso y busca que se revise una reforma que, a su juicio, “cierra el paso a la gente y en particular al Movimiento del Sombrero.” Defendió su postura al afirmar que “queremos que se respete la voluntad de la gente y lo que el pueblo decida”.