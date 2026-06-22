Colombia

El procurador Gregorio Eljach confirmó que no hubo “ningún fraude” electoral ante el triunfo de De la Espriella: “Ninguna manifestación de adulteración”

El jefe del Ministerio Público insistió en que las instituciones cuentan con mecanismos de control y verificación para atender las reclamaciones ciudadanas, pero señaló que no existe nada irregular en el proceso de elecciones

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Gregorio Eljach destacó que los escrutinios continúan desarrollándose bajo supervisión de autoridades electorales, partidos políticos y organismos de control - crédito @PGN_COL/X

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, dio un parte de total tranquilidad y normalidad sobre el proceso democrático del país al asegurar de forma tajante que no existe ninguna evidencia de fraude en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que se llevaron a cabo el 21 de junio de 2026.

Estas declaraciones se registraron durante una rueda de prensa en las instalaciones de Corferias, en Bogotá, lugar donde se encuentran concentradas las comisiones escrutadoras revisando voto a voto las actas de los comicios.

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Frente a las reiteradas denuncias que circulan en las redes sociales sobre supuestas irregularidades, sobre todo por parte del presidente Gustavo Petro, Eljach fue enfático en señalar que el sistema electoral colombiano demostró ser confiable y seguro en los últimos años.

“Bueno, yo vengo oyendo esa palabra (fraude) y esas expresiones desde hace un año. En ninguna de las elecciones que han sucedido aquí en Colombia, en el último calendario electoral, se ha probado, se ha demostrado o ha ocurrido con fuerza de prueba judicial, ningún fraude, ninguna manifestación de adulteración, ningún hecho que desdiga o manche la pulcritud y la pureza del proceso eleccionario”, afirmó Eljach para los diferentes medios de comunicación.

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