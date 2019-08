El ladrón terminó conformándose con dos celulares y 7000 pesos. Pero ese no fue el final, la tensión fue en aumento: "Cuando estaba por irse, le pidió a mi hijo que bajara con él en el ascensor para que pudiera abandonar el edificio". "Yo me voy con tu hijo para que me abra la puerta", fue lo que les dijo el delincuente. El padre del chico no podía hacer mucho más que esperar. "Imagino que fueron segundos de terror. Después el tipo escapó y todo terminó, pero mi hijo se quedó temblando. Estaba tan asustado", relató la mamá.