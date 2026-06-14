Colombiano puso a jugar a un policía de Boston con el balón en el FanFest del Mundial y el video se hizo viral

Un policía se apoderó del balón con el que jugaban los hinchas en el FanFest de Boston durante el Mundial 2026 - crédito Instagram/Meeting Deportivo

Un agente de la Policía de Boston se volvió viral tras participar en un reto, propuesto por un colombiano, con el balón en medio de un grupo de aficionados y hacer dominadas en el Fan Fest del Mundial 2026 en City Hall Plaza, una escena que, según el propio uniformado, terminó por mostrar a los policías “simplemente interactuando con todos y divirtiéndonos un poco también” en medio del ambiente festivo que rodea la llegada de hinchas internacionales a la ciudad.

La secuencia ocurrió durante la primera jornada del Fan Fest, uno de los principales puntos de encuentro para quienes siguen la Copa del Mundo fuera de los estadios, con pantallas gigantes, actividades recreativas, música y espacios de convivencia. El video llego a ser compartido en redes sociales por el Departamento de Policía de Boston

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“¡La policía comunitaria se ve un poco diferente cuando el @FIFAWorldCup está en la ciudad! Nuestros oficiales celebraron junto a los aficionados, tanto internacionales como locales, durante el Día 1 del @FWC26Boston Fan Fest en City Hall Plaza!”, dice el post.

El agente fue entrevistado por varios medios de comunicación, luego del video que se hizo viral en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Redes Sociales

El propio agente explicó que el momento comenzó cuando un grupo de aficionados estadounidenses y escoceses jugaba con la pelota: “Creo que cuando fui hacia ellos pensaron que iba a ser el aguafiestas y que en realidad les iba a quitar el balón”.

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Sí se los quitó, pero la intervención tomó otro rumbo. “En realidad sí les quité el balón, pero después simplemente corrí con él e hice un poco lo mío, y fue bastante gracioso”, relató el uniformado.

La presencia de numerosos hinchas escoceses en Boston estuvo vinculada al partido que Escocia debía disputar el sábado 13 de junio ante Haití en el Gillette Stadium, también llamado Boston Stadium, en su estreno en la Copa del Mundo.

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El policía dijo que no esperaba la repercusión del video: “Supongo que se hizo viral, sí. No pensé que iba a tener tanta repercusión, sin doble sentido, pero fue genial”.

Así fue la histórica victoria de Escocia contra Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mundial 2026 - Haití 0 - Escocia 1

Un gol de John McGinn en el minuto 28 le dio a Escocia la victoria por 1-0 ante Haití en el segundo partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio de Boston. Tras el empate entre Brasil y Marruecos, el resultado dejó a los europeos en el primer lugar de la zona, de cara a su próximo cruce ante el equipo que capitanea Hakimi.

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El triunfo marcó un antecedente para el conjunto escocés: fue su primera victoria frente a una selección de la Concacaf en una Copa Mundial. Antes solo había enfrentado a Costa Rica en Italia 1990 y perdió 1-0.

El partido tuvo un inicio de alta intensidad y la primera opción clara llegó con Scott McTominay, que estrelló un remate en el poste. La apertura del marcador nació de una jugada de Che Adams tras un pase entre líneas de Grant Hanley: el balón fue interceptado en el primer palo, pero McGinn apareció para definir.

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Miles de hinchas escoceses vivieron el regreso de su selección a una Copa del Mundo - crédito Winslow Townson/Reuters

En el complemento, el equipo de Sébastien Migné tomó el control de la pelota y buscó el empate por las bandas, con proyección de Ruben Providence. Escocia volvió a avisar en el minuto 72 con otro disparo de McGinn que se fue desviado, y Haití estuvo cerca en el 84 con un cabezazo de Frantzdy Pierrot que salió apenas afuera.

Con esta caída, Haití acumuló cuatro derrotas en torneos de selecciones: a las tres de su participación anterior en Alemania 1974 se sumó la de Boston. En aquella edición, perdió en fase de grupos ante Polonia, Italia y Argentina.

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