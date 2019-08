El padre de las niñas relató que la mujer estaba fuera de sí tras una discusión, tras lo cual lo echó de la casa y amenazó con matarlo, y que luego disparó el arma cinco veces al suelo. "Su enojo inició ayer cuando nos cortaron la luz, comenzamos a discutir y me amenazó con matarme si no me iba de mi casa", detalló.