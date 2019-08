Respecto del próximo juicio que deberá enfrentar Milani por la desaparición del soldado Ledo, que comenzará el 12 de septiembre, Graciela Ledo dijo que no está convencida de que el ex jefe del Ejército será condenado por esa causa: "No se si irá preso, ya no tenemos confianza en la justicia de este país, si la situación del país es tan triste y miserable y la justicia actúa así, como pueblo no se qué nos queda, no podemos creer en nada ni en nadie".